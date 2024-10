Lancement du Référentiel Sénégal 2050 : « Dakar présente un taux de pauvreté de 9 % » (Cheikh Modou Thiam) 

En faisant une présentation de la 1ère partie du Référentiel Sénégal 2050, ce lundi 14 octobre 2024 au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), le directeur de la planification, Cheikh Modou Thiam, a dressé un tableau sombre du taux de pauvreté au Sénégal. Au niveau régional, la pauvreté est plus accentuée dans les régions de Kédougou (65,7 %), Sédhiou (64,4 %), Tambacounda (62,8 %) et Kolda (62,5). Par contre, elle est moins importante dans les régions de Dakar (9,3 %), Thiès (29,9 %), Saint-Louis (37,3 %) et Diourbel (37,4 %).



Ainsi, le taux de pauvreté dans la capitale sénégalaise avoisine les 9 %. « La pauvreté à Dakar, elle est très faible, 9 %, au moment où au niveau du centre, nous en sommes à 47,9 %, et prés de 57 % pour les régions qui sont à droite, Tamba, Matam et Kédougou », a indiqué le directeur de la planification, Cheikh Modou Thiam. Un pourcentage faible mais révélateur, d'autant plus que ces faiblesses constituent des menaces pour dérouler la vision du Sénégal 2050.