Lancement des activités du PLD : Oumar Sarr et Cie, dans la voie du "Suxali", assument leur choix de travailler avec le pouvoir.

Le parti des libéraux et démocrates/And Suxali, a tenu un point de presse ce mardi pour dévoiler les lignes directrices de leur nouveau projet de société.

Oumar Sarr et ses camarades ont procédé à l'inauguration de leur permanence qui porte le nom de Kwamé Krumah.



Cette journée du mardi marque le démarrage des activités du PLD/And Suxali, comme indiqué par Mamadou Bamba Ndiaye, porte-parole du parti.



Oumar Sarr, qui est maintenant ministre des mines et de la géologie, présent à cette inauguration de la permanence de son parti et du démarrage des activités du parti, montre encore l'adhésion en toute responsabilité, du PLD à la vision du président Macky Sall.



Ce choix de travailler avec le président Macky Sall est tout assumé par le parti des libéraux démocrates qui tient également à rappeler que cela découle naturellement du dialogue politique qui a été une occasion de larges échanges pour l'intérêt du pays.



Enfin, le PLD, rappelle que la procédure de constitution légale est achevée et que le récipissé et déja délivré par le ministre de l'intérieur. Le parti appelle tous ses militants et sympathisants à s'engager dans la vision déclinée par le parti pour la victoire de la liberté et de la démocratie.