Lancement des Travaux du BRT : Le président Macky Sall attendu pour le « coup d’envoi »

Le Président de la République Macky Sall s’apprête à lancer, ce lundi 28 octobre, le Bus Rapide de Transit (BRT) à Guédiawaye, devant la Préfecture dudit département. Pour l’instant le Président est toujours attendu pour le lancement des travaux qui débuteront dans la foulée.



En effet, un Bus Rapid Transit (BRT) ou Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est un transport de masse par bus de grande capacité, circulant sur une voie exclusivement réservée. Ce projet traversera 14 communes sur un tracé de 18.3 kilomètres, pour un temps de parcours réduit à 45 minutes en moyenne.



À l’instant la foule est bien présente pour accueillir son Excellence Macky Sall. On note aussi, bien évidemment, la présence de plusieurs ministres et grandes personnalités, notamment, Aliou Sall, le frère du président, non moins Maire de la ville de Guédiawaye, le secrétaire général du gouvernement, Mahammed Boun Abdalah Dionne, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife Général des Mourides et plusieurs autres invités de marque...