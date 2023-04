Lancement Medina Baye TV : la Fayda Tijaniyya appelle au soutien pour la création d’une chaîne de télévision

Selon la Communauté de la Fayda Tijaniyya, la volonté de Baye Niass a toujours été de véhiculer les écrits et les enseignements du prophète Mohamed (PSL), véhiculer des messages de paix, même si c'était très difficile en son temps, mais avec le développement des technologies, quoi de mieux que de disposer de moyens de communication moderne comme une chaîne de télévision.







C'est dans cette perspective que le Président de la JAMHIYATU ANSAARUD DIN du Groupement de Dakar s'en est ouvert aux autorités religieuses pour recueillir leurs avis et leurs bénédictions, pour mettre en place une chaîne de télévision. Ainsi, avec l’assistance des techniciens des médias audiovisuels, une demande de fréquence a été rédigée et approuvée grâce à l'abnégation du Président et au soutien total de l'actuel Khalif Général de la Faydha Tijaniyya, Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass.



Pour l’exploitation, le Groupement a créé la société MEDINA BAYE GROUPE SAS. Aujourd’hui, ce dernier a lancé une cérémonie solennelle de levée de fonds à l’intention du projet, où plusieurs personnes, notamment les autorités, ont donné leur contribution, sans oublier la participation des talibés. Même si c’est le jour d’ouverture la Fayda Tijaniyya a pu collecter la somme de 22 millions et plus de cfa. Le représentant du Khalife a tenu à remercier les efforts fournis par chacun des disciples et les prie de s’impliquer davantage en vue de la deuxième procédure...