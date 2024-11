Lamine Camara : « On s’était fixé un objectif, on l’a explosé ! Maintenant, on vise encore plus haut... »

Lamine Camara, l’un des joueurs clés de l’équipe nationale du Sénégal, a exprimé une grande satisfaction après la victoire face au Burundi, soulignant que l’objectif initial fixé par l’équipe a été largement atteint. "On s’était fixé un objectif, on l’a explosé !", a-t-il déclaré, avec une fierté visible. Pour lui, il est désormais temps de se reposer, de bien récupérer et de se préparer pour les prochaines rencontres qui s'annoncent plus difficiles.

Lamine Camara insiste sur l'importance de maintenir cette dynamique et de viser encore plus haut. "Maintenant, on vise encore plus haut", a-t-il ajouté, mettant en avant l'ambition de l’équipe à continuer à progresser et à s’imposer sur la scène internationale.