Lamb : Mor Kang Kang tient tête à Diop 2 et l’inflige sa première défaite après 3 avertissements

Dans un affrontement titanesque qui a tenu le public en haleine pendant près de 30 minutes, Mor Kang Kang a triomphé face à Diop 2, offrant une performance mémorable dimanche à l'Arène nationale. Un duel stratégique et intense, où chaque lutteur a su se montrer prudent tout en répondant aux conseils de son staff. Les premiers échanges ont été marqués par une grande méfiance, avec peu de corps-à-corps. Cependant, c’est Mor Kang Kang qui, par sa précision et son efficacité, a pris l’avantage, infligeant une blessure à Diop 2, contraint de se rendre chez Ardo. Malgré des coups violents échangés de part et d'autre, aucun KO n’a été enregistré, mais les deux combattants ont dû affronter des blessures nécessitant plusieurs visites médicales.



Au final, c'est Mor Kang Kang qui a été couronné, grâce à sa stratégie impeccable et moins d'avertissements que son adversaire. Ce succès marque sa 13e victoire, redonnant espoir à ses supporters de Baol Baol, tandis que Diop 2, pour la première fois défait, doit digérer cette première défaite après une série de combats invaincus. La victoire de Mor Kang Kang, moins pénalisé et plus tactique, prouve une fois de plus sa maîtrise sur le ring et sa capacité à résister dans les moments les plus cruciaux.