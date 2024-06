Lamb - Doudou Sané écrase Boy Diakhao et décroche sa place en finale contre Thiatou Yarakh

Dans l'arène du Championnat de Lutte avec Frappe (CLAF) 2024, Doudou Sané s'est imposé comme un véritable titan. Affirmant son statut de favori, il a fait vibrer les foules par ses performances remarquables.



Dès le début de la compétition, Doudou Sané a envoyé un message fort en mettant KO Garga 2 lors de son premier combat. Sa détermination ne s'est pas arrêtée là, car il a continué sur sa lancée en battant Ndiaga Doolé, affirmant ainsi sa domination dans l'aire de combat.

Mais c'est lors de son affrontement contre Boy Diakhao que Doudou Sané a véritablement prouvé sa force.



Dans un duel intense, il a su faire preuve de maîtrise et de puissance pour valider son ticket pour la grande finale du CLAF qui promet d'être un spectacle époustouflant, mettant en scène deux des plus grands lutteurs de la compétition, à savoir Doudou Sané et Thiatou Yarakh, chacun d’eux prêt à tout donner pour décrocher la victoire finale et inscrire son nom dans les annales de la lutte avec frappe.