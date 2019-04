« La salubrité publique et l’hygiène constituent le premier sujet de dialogue national » (Abdou Karim Fofana)

Les populations de la commune de Fann/Amitié/Point-E ont, sous la houlette du mouvement citoyen "Sénégal Na Sèt" et les services en charge du nettoiement, organisé ce samedi 20 avril une journée de Sét-Sétal destinée à rendre l’environnement propre et viable. Cette croisade contre l’insalubrité dans nos villes a été hautement saluée par le maire de la commune Palla Samb et le ministre de l’Hygiène publique. En effet, ce dernier a indiqué dans la foulée, que la question de la salubrité publique et l’hygiène constituent le premier sujet de dialogue national, par conséquent un facteur d’unité. Non sans réaffirmer sa ferme volonté d’imprimer de nouveaux modes de gestion des déchets et de l’espace public en tenant compte des expériences réussies dans certaines localités.