La participation du Sénégal aux JO racontée à travers un livre intitulé "Sénégal aux Jeux Olympiques : Tokyo 1964 à Paris 2024"

Le journaliste sportif, ancien Conseiller Technique au Ministère des Sports, Mbaye Jacques Diop, retrace l'histoire des différentes participations du Sénégal aux Jeux Olympiques de 1964 à nos jours, à travers un livre.

Paris 2024 : 60 ans d’histoire avec l'Olympisme, revient sur l’histoire du Sénégal aux Jeux Olympiques, marquant ainsi six décennies de participation aux Jeux Olympiques. L’auteur apporte ainsi un éclairage sur les moments forts de cette aventure avec son lot de satisfactions, de déceptions, en mettant en exergue les performances et défis relevés par nos légendes.



En parallèle, Mbaye Jacques Diop qui a envoyé une note à DakarActu, travaille sur un autre projet d’envergure. Il s’agit d’une publication dédiée à l’athlétisme, sport roi des Jeux Olympiques. Ce second ouvrage est co-écrit avec le docteur Hameth Dieng, Enseignant-chercheur à l’UGB. “Ces étoiles sénégalaises de la première discipline olympique. Ce livre parcourt les exploits des athlètes sénégalais médaillés depuis les premiers Championnats d’Afrique à Dakar (Sénégal) en 1979 jusqu’à ceux de Douala (Cameroun) en 2024. Cette production s’annonce comme un hommage aux champions sénégalais ayant marqué l’histoire de l’athlétisme africain et mondial.



Enfin, un annuaire du sport sénégalais verra également le jour au début de l’année 2025. Ce recueil sera un guide des fédérations sportives nationales du Sénégal, comportant les coordonnées téléphoniques et électroniques ainsi que l’adresse du siège de chaque entité. Les mêmes informations seront disponibles sur les présidents, secrétaires généraux et directeurs techniques nationaux. Ce document, d’une grande utilité pour les professionnels et acteurs du sport, permettra de faciliter les collaborations avec la soixantaine de fédérations nationales sportives et groupements sportifs du pays.