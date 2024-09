La coureuse ougandaise brûlée par son compagnon, Rebecca Cheptegei, a succombé à ses blessures

l'annonce a été faite, ce jeudi 05 septembre 2024, que l'athlète ougandaise du nom de Rebecca Cheptegei, n'a malheureusement pas survécu au conséquence de son agression par immolation de la part de son compagnon, Dickson Ndiema Marangach. Le président du comité olympique officialise son triste décès.



La tentative d'assassinat s'est produit il y a à peine quatre jours. La coureuse de fond de seulement 33 ans, Rebecca Cheptegei, a été victime d’une terrifiante attaque de la part de son compagnon, Dickson Ndiema Marangach, au Kenya, précisément à l'ouest du pays dans

le comté de Trans-Nzoia. Ce dernier a tenté de la faire brûler, selon la police kényane. L’athlète aurait subit une extrême brûlure à 75%, selon une source citée par la presse locale.



Transféré à l' hôpital Moi Teaching and Referral Hospital, pour des soins d'urgence, Rebecca Cheptegei n'en est tristement pas sorti vivante. «Nous avons appris le triste décès de notre athlète olympique Rebecca Cheptegei à la suite d'une violente agression de son petit ami. Que son âme repose en paix et nous condamnons fermement la violence contre les femmes», a déclaré Donald Rukare dans un message sur X. «Il s'agit d'un acte lâche et insensé qui a conduit à la perte d'une grande athlète. Son héritage perdurera», a-t-il ajouté.



La nouvelle est ensuite confirmée par un personnel de l'hôpital, sous couvert d'anonymat, à l'AFP qui précise que " Tous ses organes ont cessé (de fonctionner) la nuit dernière ".