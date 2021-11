LUTTE : Mame Mor malmené par Cheikh Bou Walo.

Ce dimanche 21 novembre 2021, à l’Arène Nationale de Dakar, le choc des ambitions entre Mame Mor de l’écurie de lutte Tigre et Cheikh Super Diamono Mor Fadam ficelé par Jam Production, a abouti à un beau combat de lutte. Bousculé, malmené et dominé sur tous les plans, le pensionnaire de l’écurie de lutte Mor Fadam n’a laissé aucune chance à son adversaire et a remporté la victoire.