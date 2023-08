LE DG ABDOULAYE DIEYE RECU PAR LE KHALIFE GENERAL DES MOURIDES : Pluie de prieres pour les projets de Aibd Sa

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountaka Mbacké a prié vendredi pour la réussite des projets enclenchés par l'aéroport international Blaise Diagne pour matérialiser l'ambition du Président de la République, Macky Sall qui est de faire du Sénégal un hub aerien. "Qu'allah vous donne la force de réussir les projets que le président vous a confiés. Que sa confiance envers toi soit empreinte de succés", a dit le Guide religieux. Serigne Mountakha aussi prié pour la paix et la stabilité au Senegal. La délégation de AIBD SA a été reçue par le khalife en présence du guide religieux, Serigne Khadim Lo Gaydal, guide religieux à Thies, des directeurs exécutifs Dr Kaly Niang ( Rse, cooperation) Cheikh Gueye (Finance et contrôle de gestion), et des membres du staff politique de Abdoulaye Dieye. Le Directeur Général a remercié le guide religieux pour les prières qu'il ne cesse de formuler pour la paix, la stabilité et le développement du Sénégal. Il a également réitèré les ambitions du Président de la République de faire du Sénégal un pays emergent.

La Délégation a été également reçue par le Porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Le guide religieux a salué la considération et le respect que Abdoulaye Dieye voue à Serigne Touba. Il a également formulé des prières pour la réussite de ses projets.