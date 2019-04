LDC ¼ finale retour / Barca - Man UTD : Les « Red devils » au camp Nou en mission remontada

Les Anglais n'ont jamais gagné au Camp Nou, et le FC Barcelone ne perd plus à la maison en Ligue des champions depuis 2013. C'était contre le Bayern Munich, en demi-finale de la compétition européenne, et le Barça était tombé sur un lourd score de 0-3. Des statistiques qui ne laissent pas beaucoup d'espoir aux hommes de Solskjaer.



Malgré leurs performances contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ou à Turin, Manchester United se rend dans une forteresse ou presque personne ne gagne depuis des années en Champions League (30 matches européens sans perdre au Camp Nou.) Une statistique qui effraie toutes les équipes, petites ou grandes, qui se rendent du côté de Barcelone pour leurs matches de Ligue des champions. À noter que Manchester United n'a jamais gagné au Camp Nou…