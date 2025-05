L'usage de l'intelligence Artificielle dans l'Armée : Une opportunité africaine de réduire le gap avec les puissances du Nord

Alors que l’intelligence artificielle (IA) bouleverse tous les secteurs à l’échelle mondiale, l’Afrique se trouve à un tournant décisif : soit elle saisit cette révolution pour combler le fossé technologique avec les pays du Nord, soit elle en subit les conséquences en tant que simple consommatrice. C’est dans ce contexte que l’Institut des Technologies du Numérique (ITD) a organisé ce samedi 31 mai une rencontre à la base aérienne de Ouakam, autour du thème : « L’intelligence artificielle dans les forces de défense et de sécurité : cas de l’armée de l’air ».



L’événement a été marqué par la participation d’experts comme Mohamadou Mbengue, associé directeur général de Grant Thornton Technologies, qui a mis en lumière l’impact de l’IA sur les métiers. Selon lui, l’enjeu n’est pas la disparition des emplois, mais leur transformation : « Les métiers ne disparaîtront pas, mais ceux qui n’intègrent pas l’IA seront remplacés par ceux qui l'utilisent. » Il insiste sur l’importance de former des « hommes augmentés » capables d’exploiter l’IA pour créer de la valeur dans tous les secteurs, y compris l’armée, où elle peut améliorer la logistique, la maintenance, la médecine de terrain et la surveillance.



Mbagnick Faye, directeur général de l’ITD, voit dans l’IA une opportunité unique pour l’Afrique de « changer la carte mentale » et rattraper son retard technologique. L’objectif de l’ITD est clair : démocratiser l’accès à l’IA, briser les barrières élitistes et construire un écosystème où éducation, innovation et entrepreneuriat numérique sont interconnectés.