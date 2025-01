L'île de Wendaye : Là où le miel tisse des trésors invisibles – Une source de richesse insoupçonnée pour les produits locaux

Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, la Casamance se distingue par sa beauté naturelle, ses cultures riches et sa capacité à transformer les ressources locales en leviers économiques durables. Plus qu'une simple région, elle incarne un modèle de développement où la nature et l'homme cohabitent harmonieusement. L'apiculture, métier ancestral et porteur d'avenir, représente une véritable opportunité pour la région, contribuant à la fois à la préservation de l'environnement et à la dynamisation de l'économie locale.







Lors de notre visite sur l'île de Wendaye, nous avons rencontré Jean Baptiste Diatta, apiculteur passionné et spécialiste du miel. Héritier d'une tradition familiale, Jean Baptiste a su fructifier ce savoir faire pour se distinguer comme l'un des leaders de l'apiculture en Casamance. Son activité, qui s'étend des ruches aux grandes surfaces du pays, lui permet de répondre à une demande croissante tout en préservant la qualité et les valeurs de son travail. Avec son projet ambitieux de créer un centre de formation pour jeunes apiculteurs, il s'engage à transmettre son savoir faire et à assurer la pérennité de l'apiculture dans la région.