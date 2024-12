L'héritage du Daara de Coki : Cheikh Ahmed Tidiane Faye raconte l'impact d'un enseignement fondé sur l'humilité et le service

Babacar a récemment eu l'honneur d'accueillir Cheikh Ahmed Tidiane Faye, ancien pensionnaire de la célèbre Daara Koki, un centre de formation spirituelle et de développement personnel reconnu. Ce moment d’échanges fut l’occasion pour le Cheikh de revenir sur l’impact de cette institution fondée par un homme d’une humilité exemplaire. Selon Cheikh Tidiane, c’est l’humilité et la modestie du fondateur de Daara Coki qui ont façonné les valeurs qui y sont inculquées. "Il n’a jamais cherché à accumuler des biens matériels. Lorsqu’il a quitté ce monde, il n’a pas laissé plus de 200 FCFA derrière lui, tant il était dévoué à ses élèves et à la communauté", souligne Cheikh Tidiane, qui a été profondément marqué par ces principes de vie.







Aujourd'hui, les anciens élèves du Daara Coki, dont Cheikh Ahmed Tidiane Faye, sont devenus des acteurs influents dans divers domaines, y compris la politique, les affaires et l'éducation. Chacun, tout en continuant à faire progresser le pays, porte avec lui l'héritage de son enseignement : un engagement total envers les autres et une vision du travail comme outil de développement personnel et collectif. "Au-delà des enseignements spirituels, il nous a appris à être utiles à la société, à travailler de manière honnête et à partager avec les autres", affirme Cheikh Tidiane. Une leçon de vie qui se perpétue à travers les générations et contribue à façonner un avenir meilleur pour le pays.