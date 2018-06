L'ex-basketteur Dennis Rodman, ami de Kim Jong-un, était en pleurs sur CNN après la poignée de main avec Donald Trump

On le surnomme "Worm", le "Ver". L'ex-gloire des parquets Dennis Rodman est ces dernières années devenu l'"ami" intime – le mot est de lui – de Kim Jong-un. Mardi 12 juin, alors que le leader nord-coréen rencontrait Donald Trump, CNN avait jugé bon de l'inviter à s'exprimer en direct depuis Singapour. Cela a donné lieu à un deuxième moment historique.



Arborant une casquette rouge "Make America Great Again", le slogan de campagne de Donald Trump, et un shirt promotionnel pour une cryptomonnaie dédiée à la marijuana, Dennis Rodman a décrit sa relation avec Kim Jong-un et pleuré à chaudes larmes en racontant le long chemin qui a mené au sommet historique de ce jour.



"C'est une belle journée. Je suis là pour le voir. Je suis tellement heureux", a-t-il déclaré. "Je savais que le changement arriverait, je le savais", a expliqué l'ex-basketteur qui dit avoir reçu des menaces de mort pour son engagement.



La scène était, en tout cas, "surréaliste", pour reprendre le terme utilisé par Grégory Philipps, correspondant de Radio France à Washington :



Sur Twitter, certains ont critiqué CNN pour avoir invité Dennis Rodman à l'antenne et lui avoir laissé une telle place : "23 minutes au ridicule Dennis Rodman (...) il est difficile d'être un défenseur de CNN ce soir."



En tout cas CNN a assumé, si l'on écoute attentivement le lancement du présentateur Chris Cuomo : "Dennis Rodman est notre meilleure ressource en ce moment pour comprendre" Kim Jong-un et Donald Trump.



Ah, et ça nous permet de ressortir des oubliettes deux tweets de Donald Trump à la saveur toute particulière. Le 8 mai 2014, le milliardaire écrivait : "Dennis Rodman était soit bourré, soit drogué (délirant) lorsqu'il a dit que je voulais aller en Corée du Nord avec lui. Content de l'avoir viré dans 'Apprentice' !"



Et aussi : "Le dingue Dennis Rodman a dit que je voulais aller en Corée du Nord avec lui. On n'en a jamais parlé, ça n'a pas d'intérêt, c'est le dernier endroit sur Terre où j'ai envie d'aller."



Tellement de choses ont changé en quatre ans...