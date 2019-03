L'entraîneur du Mali ne digère pas l'arbitrage du match amical contre le Sénégal

En conférence de presse, le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, est revenu sur le match amical, perdu par sa sélection (2-1), face au Sénégal. Il a déclaré ne pas être d'accord avec l'arbitre Mathioro Diabel concernant le but refusé à son attaquant Moussa Maréga. Les décisions du mauritanien ont largement été remises en cause dans les rangs maliens. Le coach des Aigles ne s’est pas privé pour dire, encore et encore que l'arbitre n'a pas été à la hauteur...