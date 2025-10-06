L'Iran annonce "l'acquittement" d'un arrêté franco-allemand pour "espionnage" (justice)

La justice iranienne a annoncé lundi "l'acquittement" de Lennart Monterlos, un jeune franco-allemand arrêté en juin en Iran et accusé "d'espionnage", une accusation qui n'avait jamais été précisément précisée par les autorités.



"Malgré l'inculpation du procureur, le tribunal révolutionnaire, prenant en compte les principes juridiques et les doutes quant à l'infraction, a prononcé l'acquittement", a indiqué le pouvoir judiciaire.

