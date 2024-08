L'Honneur révélé par Cheikh Kanté : Ordinateur, Champion d’Afrique, en vedette à Fatick

La finale du Trophée du Président du Conseil Départemental de Fatick, organisée par le docteur Cheikh Kanté, a eu lieu avec un moment de gloire pour le lutteur, champion d’Afrique, Ordinateur. Pendant que l’ASC Jamm Bugum marquait son premier but face à l’ASC Sangomar, Ordinateur a reçu un hommage spécial pour ses réalisations en lutte simple.



Pour le président Cheikh Kanté, il est important de célébrer les athlètes d’exception comme Ordinateur, reconnu pour sa force et son leadership. Ordinateur, touché par cette distinction, a exprimé toute sa gratitude « Je suis content et très surpris. Je dois me donner à fond et essayer d’aller toujours de l’avant. »



Cette reconnaissance met en avant le soutien apporté par le docteur Cheikh Kanté aux sportifs locaux, tout en enrichissant l'événement sportif de la journée.