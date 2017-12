Krépin Diatta, "l’un des meilleurs ambassadeurs du football sénégalais en Norvège"

"Il a été impressionnant au cours de la saison. C’est vrai qu’il était déjà venu en Norvège pour faire des tests à l’âge de 16 ans, mais réussir de tels débuts, il fallait le faire", s’extasie le Norvégien rencontré jeudi au stade Amadou-Barry, à Guédiawaye.



Reidar Vagnes, à la recherche de la perle rare sénégalaise pour le championnat norvégien, est venu superviser un match amical de l’académie de football Darou Salam des HLM Grand-Yoff. Il dit être impressionné par la qualité des jeunes footballeurs sénégalais.



"J’ai vu de la qualité dans cette jeune académie. Il y a des joueurs au fort potentiel, à l’image de l’attaquant Habib Guèye (un international des moins de 20 ans)", a fait remarquer le technicien de football devenu recruteur pour les clubs norvégiens.



Vagnes, qui fréquente le Sénégal depuis le début des années 2000, dit être convaincu que les jeunes footballeurs sénégalais peuvent, avec succès, débuter leur carrière professionnelle en Norvège.



"En Norvège, il faut savoir faire face aux défis techniques, physiques et tactiques pour réussir", a-t-il souligné, rappelant aux footballeurs que ce pays d’Europe du Nord fait partie de ceux les plus touchés par le grand froid.



"Si un footballeur arrive à s’adapter à ces conditions, il peut réussir partout en Europe", assure Reidar Vagnes, citant les exemples des Sénégalais Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique) et Mame Birame Diouf (Stoke City, Angleterre), et de l’ancien milieu de terrain nigérian de Chelsea, Obi Mikel.



La Norvège offre aux jeunes footballeurs "un championnat très formateur", a-t-il souligné. "Krépin Diatta, qui a dompté le football norvégien, est à mon avis prêt à aller jouer dans les meilleures ligues européennes", a ajouté Vagnes, concernant le meilleur jeune footballeur du championnat de Norvège.



Finaliste de la CAN des moins de 20 ans, Diatta, un ancien pensionnaire d’Oslo FC, un club dakarois, a quitté la Zambie pour rejoindre un autre club en Norvège (Sarsporg).



