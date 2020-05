Korité et Covid-19 : Vente en ligne et marketing digital au secours des commerçants.

"Lama boutique", une enseigne qui renvoie illico à la vente de tissu de tout genre, située au marché HLM de Dakar. Sur le lieu, on peine même à voir des clients qui arrivent à compte-gouttes acheter ou marchander. Cette fête de Korité est décidément différente des autres, coronavirus oblige.

Ndèye Maguette, la gérante de la boutique le confirme bien. "Cette année, les ventes sont très réduites et ils reçoivent de moins en moins de clients car certains n'osent plus sortir à cause de la maladie." Ainsi, elle soutient d’ailleurs que c'est mieux, car les marchandises sont postées sur les médias pour que les clients fassent leur choix et passent commande. La vente en ligne est une possibilité en or qui vient sauver leur business en cette période de pandémie...