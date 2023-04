Korité à Diamalaye : le ministre Issakha Diop magnifie l’appel à la paix et aux bons comportements de la communauté Layène.

À Yoff, le gouvernement a été représenté à l’occasion de la prière marquant la fin du mois béni de Ramadan. La délégation a été conduite par le ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations, Issakha Diop, accompagné du préfet de Dakar, du vice-président de l’Assemblée nationale, Abdoulaye Diouf Sarr et du maire de Yoff, Seydina Issa Laye Sambe.

L’autorité a magnifié l’appel à la paix de l’imam Mame Libasse Lahi. À l’en croire, « le sermon sur la corruption est une communication qui a été très bien saisie par les fidèles », non sans rappeler les efforts consentis par l’État pour lutter contre le phénomène.