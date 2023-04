Korité Massalikoul Djinane : Mahammad Boun Abdallah avertit : « Le Sénégal a besoin d’une paix civile! »

Plus visible sur la scène politique depuis quelques semaines après une longue absence due entre autres à une maladie, l’ancien Premier ministre a réitéré son appel au dialogue et à la préservation de la paix sociale. Interrogé par dakaractu en marge de la prière de l’Aid El Fitr (Korité), l’ancien PM qui fait partie des défenseurs d’un projet du « 3eme mandat » pour le Président Macky Sall, est persuadé que : « Le Sénégal a besoin d’une paix civile! » Un message qui intervient dans un contexte sociopolitique extrêmement tendu, à moins d’un an de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024.