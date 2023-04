Korité 2023 / Macky Sall : « Je réitère mon appel à toutes les forces vives de la nation pour un dialogue constructif dans le respect de l’Etat de droit… »

Le président de la République Macky Sall a effectué la prière de l’Aïd Al Fitr ce samedi à la grande mosquée de Dakar. Une prière dirigée par l’Imam Ratib Moussa Samb. La présence de membres de gouvernement a été notée.







Parmi ces autorités qui ont pris part à cette prière de Korité, le Premier ministre Amadou Bâ et le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome. Le président Macky Sall, après la prière sanctionnée par le discours de l’Imam sur les valeurs et le devoir des parents face aux dérives d’une jeunesse perdue, a adressé un message à la communauté musulmane et en général, à toute la nation sénégalaise. « Profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation. Un appel au dialogue et à la concertation dans le respect de l’État de droit », a lancé le chef de l’État tout en souhaitant au peuple sénégalais une bonne fête de Korité.







En outre, le président de la République d’ajouter qu’en des moments difficiles, « il faut se rappeler des valeurs de l’Islam qui est une religion de paix, de solidarité et de justice sociale, mais surtout de concertation sur les affaires communes de la nation... »