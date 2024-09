King’s Cup : Sadio Mané ouvre son compteur but

Le Nassrawi a inscrit le premier but de la rencontre entre Al-Nassr et Al-Hazem, ce lundi, lors de la King’s Cup. L’ailier droit sénégalais a ainsi débloqué le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (1-0, 45+6.) Un but libérateur pour Mané qui attendait cet événement depuis l’entame de la saison.



En seconde période, Sayyali a égalisé pour Al-Hazem à la 66e minute (1-1), mais Boushal a rapidement redonné l’avantage à Al-Nassr, scellant le score à 2-1. Suffisant pour assurer la victoire en l’absence de la star de l’équipe, Cristiano Ronaldo.



Ce but marque la première réalisation de Sadio Mané, cette saison, en club, toutes compétitions confondues. Après avoir déjà délivré quatre passes décisives en Saudi Pro League sans avoir trouvé le chemin des filets, SM10 retrouve le chemin des filets.