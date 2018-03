"Khalifa Sall m'envoie vous dire qu'il sera bel et bien présent aux élections présidentielles de 2019." (Barthélémy Dias)

Barthélémy Dias tance farouchement certains acteurs de la justice sénégalaise et qualifie ce verdict du tribunal de bêtise d’État. Ainsi, il lance un appel à l’unité de toute l’opposition et à une jonction avec la population pour faire reculer le régime de Macky Sall. Il préconise une fin de non recevoir à toute négociation éventuelle...