Keur Mbaye Fall - Anecdotes sur des cas d’agression, passion pour l’appel à la prière, revenus : rencontre avec le muezzin Mamadou Ndiaye.

Mamadou Ndiaye est un muezzin de la grande mosquée de Keur Mbaye Fall. Chaque jour à 4 heures du matin, il fait l'appel à la prière. C'est une chose qu'il aime et n'en attend rien en retour. Il est issu d'une famille de muezzin.



Dans sa routine de tous les jours, des anecdotes ne manquent pas puisqu’il a été témoin et même victime d’agression.



Adepte de la mosquée, Serigne que nous avons rencontré, estime beaucoup Bilal Ndiaye. Il aime ce qu'il fait et est toujours disponible, témoigne t-il. D’ailleurs quand le vieux part en voyage, le remplacer juste deux jours c'est tout à fait difficile. « Ce monsieur est à féliciter, malgré ce qu'il fait ici à la mosquée, il refuse qu'on le rémunère », dira t-il.



L’Imam ratib Cheikh Bounama Diop de la grande mosquée de Keur Mbaye Fall a expliqué la définition de l’appel à la prière et les critères de sélection d'un bon muezzin...