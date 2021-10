Kenya : L’athlète Agnès Tirop a été retrouvée morte, poignardée chez elle…

L’athlète kenyane Agnès Tirop (25 ans) a été retrouvée morte, ce mercredi, chez elle, des suites de coups de poignard qui lui ont été infligés au niveau du cou et à l’abdomen, a renseigné Athletics Kenya qui a repris le communiqué de la fédération Kenyane d’athlétisme.



« Le Kenya a perdu un diamant qui était l'une des athlètes à la progression la plus rapide sur la scène internationale grâce à ses remarquables performances sur la piste », a déploré la fédération kényane d'athlétisme dans un communiqué.



Doublement médaillée aux mondiaux sur la distance du 10.000 m (le bronze en 2017 et 2019), Tirop avait terminé au pied du podium (4eme) lors des derniers JO Tokyo 2021 au 5.000 m. Une tragique disparition qui survient alors que la jeune athlète venait de battre le record du monde (10.000 m femme, sur route, en Allemagne)



« Nous continuons de travailler pour élucider les circonstances de sa mort", précise le communiqué.



D’après la BBC, à l’heure actuelle, son mari qui est introuvable depuis lors, serait le principal suspect.

Le président du Kenya Uhuru Kenyatta a également rendu hommage à la championne tragiquement disparue.