Kédougou / Présidentielle 2024 : Ousmane Sylla appelle à l’union sacrée autour de Amadou Ba

C’est une véritable démonstration de force qu’ont réussi les responsables de la coalition BBY de la région de Kédougou, sous la houlette du maire de Kédougou et DG de Dakar Dem Dikk, M. Ousmane Sylla. Ils étaient des milliers venus des quatre coins de la région pour répondre à son appel pour l’investiture de son candidat qui est celui de la grande majorité présidentielle, M. Amadou Ba.

Selon le premier magistrat de la commune de Kédougou, “cette initiative d’une rencontre inclusive de tous les leaders de la région est une preuve de notre état d’esprit à unir les fils de Kédougou autour de l’essentiel :

Le développement de notre région, à travers des choix politiques éclairés.

Le Candidat Amadou Ba est le choix du développement, de la stabilité, de la paix. Il est notre choix pour une région prospère.“

Aux présidents de conseils départementaux, aux maires, aux responsables politiques de la région qui ont majoritairement fait le déplacement, Ousmane Sylla les invite à maintenir la dynamique de mobilisation et de rester unis pour remporter haut la main la prochaine élection présidentielle. En effet, dira-t-il, “lorsque des leaders politiques décidaient de former la coalition BBY, aucun n’avait la certitude que la destinée de BBY allait se confondre, si intimement avec la trajectoire historique de notre région. Aucun d’entre eux n’avait la certitude que cet acte, serait le principal incubateur du développement national. Aujourd’hui, la réalité d’une transformation positive est visible à travers les grands projets d’infrastructures et de développement économique. Notre ambition et le rêve de nos enfants sont de nous voir unis pour la continuité et le progrès.”

Ainsi, l’ensemble des responsables politiques, tous les militants et militantes de BBY de la région de Kédougou sous la houlette de Ousmane Sylla, réaffirment avec vigueur et sans réserve leur adhésion et détermination à soutenir cette candidature pour assurer une victoire éclatante dès le premier tour au soir du 25 Février 2024.

Le premier magistrat de la ville de Kédougou profitera de l’occasion pour exhorter toutes les populations de la région de Kédougou “à soutenir totalement le candidat Amadou Ba dont le choix est le résultat d’une large concertation, et aussi parce que c’est le choix de la continuité de la vision du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall,” a invité M. Sylla.

Ce dernier lancera également un vibrant appel à tous les leaders, militants et sympathisants de la coalition à travailler dans l’unité, la solidarité et l’engagement derrière leur candidat Amadou Ba.