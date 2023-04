Kédougou/Hydraulique : La mairie satisfait une vieille doléance des populations de Ndiormi avec un forage financé à hauteur de 02 millions.

Une bonne partie de la population de Ndiormi sera désormais fournie en eau potable, grâce à la réalisation d'un deuxième forage flambant neuf pour les habitants du quartier. La cérémonie d'inauguration s'est tenue sous la présidence de madame la 4ème adjointe au maire Madioula Diawara, qui a représenté le maire Ousmane Sylla empêché et en présence du bureau municipal, du délégué de quartier, des groupements de femmes et notables du quartier.



Madame Coumba Bindia, porte parole des femmes dudit quartier a remercié le maire Ousmane Sylla pour avoir achevé les travaux de ce joyau entamé par son prédécesseur Mamadou Cissé. Elle a témoigné la considération du maire envers les habitants du quartier. Ainsi elle demande à présent au maire et à l'équipe municipale de redoubler d'efforts pour équiper la mosquée avec des ventilateurs, des nattes etc... Elle a ainsi plaidé pour le désenclavement du quartier, en réhabilitant les routes et par la fourniture de l'éclairage public.



Quant à la 4ème adjointe au maire Madioula Diawara, elle a salué les efforts du maire Sylla et de toute l'équipe municipale. Elle a fait un petit rappel des réalisations du premier magistrat de la ville depuis son accession à la tête de la commune. Elle a ainsi exhorté les habitants du quartier à mettre en place un comité qui se chargera de la gestion de l'outil et de son entretien au bénéfice des habitants du quartier.