Kédougou / Finale de la coupe du maire : Mamadou H. Cissé gâte sa jeunesse.

L'édition 2019 de la finale de la Coupe du Maire de Kédougou, M. Mamadou Hadji Cissé, a opposé le Samedi 17 Août 2019, au stade Mamba Guirassy, l'ASC FOSA à celle de l'entente DALABA.

La finale a été présidée par Mme Astou Diagne Cissé, première adjointe au maire de Kédougou, avec à ses côtés le préfet du département, les responsables de l'ODCAV et plusieurs autres responsables politiques venus des quatre coins de la région.

Pour les besoins de la finale, l'édile de la ville de Kédougou, n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, il a offert à sa jeunesse un important lot d'équipements composé de jeux de maillots, ballons, médailles et tee-shirts.

Dans un stade archi-comble et au bout d'un match plein, c'est l'ASC FOSA qui a été sacrée, championne en battant DALABA par 4 buts à zéro. Le vainqueur a reçu une enveloppe de 300.000 frs en plus du trophée. Le vaincu une enveloppe de 200.000 frs...