Kédougou / Don de moutons de Tabaski : Endeavour Mining ex Teranga perpétue la tradition (Images)

La traditionnelle cérémonie de don de moutons de Tabaski initiée par la société minière Endeavour Mining ex Teranga a eu lieu cette année encore.

En effet, depuis des années, à chaque veille de Tabaski, SGO fait des dons de moutons aux villages les plus proches de sa mine de Sabodala. Ce sont des villages des communes de Sabodala et de Khossanto. En tout c’est une trentaine de moutons d’un coût global de 4. 587.000f CFA. Un geste hautement salué par les bénéficiaires de plus de 20 villages.