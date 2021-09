Kédougou/Axe Bembou-Massa Massa : un lion perturbe la quiétude des populations.

Les usagers de l'axe Bembou-Massa, ne dorment plus d'un profond sommeil et c'est la peur au ventre qu'elles empruntent cette route, si indispensable. En effet, c'est un lion qui menace les passants à moto, vélo et voitures entre Bembou et Massa Massa. Sur cette photo prise avant-hier 24 septembre par 2 motards poursuivis par la bête. Les populations tirent ainsi la sonnette d'alarme. "Que les eaux et forêts nous viennent en aide avant qu'il ne tue un passant..."