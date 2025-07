Kaolack : l'Agence régionale de la Sonatel baptisée au nom de El Hadj Abdoulaye Niass (Le Grand)

L'agence régionale de la Sonatel de Kaolack porte désormais le nom de El Hadj Abdoulaye Niass (Le Grand), père de Baye Niass et de Mame Khalifa Niass, deux grandes figures religieuses du pays.



« C'est avec un réel plaisir que nous avons inauguré et dévoilé le nom de notre nouvelle agence de Kaolack qui s'appelle désormais Agence El Hadj Abdoulaye Niass. En choisissant de nommer cette agence, ce n'est pas seulement juste pour lui donner un nom, mais nous avons l'espoir que les qualités qui étaient incarnées par Mame Abdoulaye Niass vont nous pousser à continuer à avoir cette volonté de mettre au service de nos clients [...]. Et c'est à travers donc cette dénomination, c'est aussi ce symbole que nous avons. Nous espérons que toute la lumière du vénéré parrain illuminera l'action des Sonatéliens dans cette agence », a déclaré Sékou Dramé, directeur général de la Sonatel.



La cérémonie a eu lieu en présence des représentants de la famille du parrain. Selon son petit-fils, Cheikh Mahdy Niass, par ailleurs fils de Baye Niass, « cette journée restera gravée dans les annales de l'histoire. Tout le monde connaît la dimension du parrain et ce qu'il représente pour le Sénégal. Vous allez encore gagner des fans grâce à cette nomination. Nous ne pouvons que prier pour la Sonatel ».



« Nous remercions le Tout-Puissant d'avoir assisté à cette journée [...]. Aujourd'hui, tous les talibés sont fiers de cet acte. Nous ne pouvons que nous en réjouir et prier pour la Sonatel, qui lors des grands événements religieux, particulièrement le Gamou, le groupe Sonatel apporte son soutien aux religieux. Nous leur disons merci et que le Bon Dieu vous accompagne », a ajouté Ahmed Babacar Niass, porte-parole de Léona Niassène.



À noter que la cérémonie a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives Mamadou Habib Kamara, en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières de Kaolack.