Kaolack Sama Yitté : Ousmane Noël Dieng sillonne les différents quartiers de la ville de Mbossé et porte la candidature de Macky Sall.

Le mouvement MJK/DFS poursuit ses activités dans les 45 quartiers de Kaolack à travers le concept "Kaolack Sama Yitté".



Ousmane Noël Dieng et ses militants étaient hier à Médina Mbaba, Cité Senghor, Dialagne et à Léona où ils ont été reçus par les populations dont des jeunes et des femmes.



Se relayant au micro, ces natifs de Kaolack ont tous exprimé leur fierté de voir un jeune responsable politique porter le drapeau de Kaolack en exhortant tous les fils de cette ville à jouer leur partition dans le développement de leur localité.



Devant les populations de Kaolack, Ousmane Noël Dieng en a profité pour les inviter à soutenir le président Macky Sall qui, selon lui, en l'espace de 12 ans, a fait plus que les trois présidents de la République qui l'ont précédé à la tête du pays.



M. Dieng a lors de cette tournée, mis à la disposition des femmes et des jeunes des financements et des équipements sportifs et promis de saisir le ministre de l'urbanisme par le biais de son mentor le ministre Diène Farba Sarr pour le lotissement de la "Cité Senghor"...