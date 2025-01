Kaolack / Régularisation vélos-taxi Jakarta : « Le PM Sonko mo gniou jangal koufi am loula méti na guén kaasko » (Papy Gaye)

Les nouvelles décisions prises pour une régularisation des motos-taxi Jakarta sans leur implication sont perçues comme une "trahison". De nombreux conducteurs de vélos-taxi ont manifesté leur colère dans plusieurs régions du Sénégal en brûlant des pneus. Dans la cité du Saloum qui compte plus de 40.000 vélos-taxi, renseigne Adama Niang, le président du mouvement MCMTK, seul le tiers des conducteurs était sorti le jour de la manifestation.

Reçu par Papy Gaye, l’ambassadeur de la jeunesse et président du mouvement «Le réveil Kaolackois», les membres du bureau du MCTMK sont revenus, dans cet entretien avec Dakaractu, sur la situation qui prévaut dans leur secteur d’activité, les difficultés rencontrées pour joindre les deux bouts, le coût total des frais pour être aux normes estimé à plus de 50 000 FCFA et dépassant leurs attentes, le manque de soutien des autorités notamment face à un secteur qui constitue un moyen de lutte contre l’émigration etc... Le jeune responsable politique Papy Gaye a déploré les difficiles conditions de travail des conducteurs de motos-taxi Jakarta qui se sont battus pour élire le régime de Diomaye-Sonko. Aussi, fera-t-il remarquer : « Ousmane Sonko mo gniou jangal koufi am loula méti na nguén kaasko! » Poursuivant, il a invité les autorités à venir en aide à la cité du Saloum qui manque presque de tout pour se développer. Papy Gaye s’est engagé à appuyer les conducteurs de moto-taxi Jakarta. Il a aussi décidé de les accompagner dans tous les combats pour le respect de leurs droits...