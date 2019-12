Kaolack / Mbadakhoune : Un camion endommage le pont... La population très remontée, exige sa réhabilitation avant le prochain hivernage.

Devenu impraticable depuis des années, le pont de la commune de Mbadakhoune (département de Guinguinéo), a encore lâché. Ce, suite à un accident qui s'est produit ce week-end. Il s'agit d'un camion qui est tombé sur le pont causant ainsi d'énormes dégâts et bloquant du coup la circulation des personnes et de leurs biens.



Les populations qui rallient tous les jours la ville de Kaolack et les autres localités environnantes en passant par ce pont, ont déploré ce lundi cette situation. " Cela a toujours été une doléance des habitants de cette zone. On est obligé de faire un grand détour pour rejoindre Kaolack et en plus l'état actuel du pont constitue un réel danger pour les populations de Mbadakhoune. Nous sollicitons le soutien de l'Etat pour la réhabilitation de cet axe routier", a souligné un habitant de Ndour-ndour, Badou Niang.