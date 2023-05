Kaolack: Le mouvement ATK rejoint Pape Demba Bitèye pour réélire le président Macky Sall en 2024.

Par l'entremise de l'opérateur économique, Djiby Dia, les membres du mouvement And Taxawu Kaolack (ATK) ont décidé de rejoindre la sensibilité du directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye.



Le président Fallou Diouf qui faisait face à la presse est revenu sur leur choix. Et d'après lui, il s'agit pour eux de soutenir un leader qui a su matérialiser les projets du président Macky Sall relatifs à l'accès à l'électricité.





Les membres de ATK se sont ainsi engagés à réélire le président Macky Sall en atteignant un score de 96% au soir du 25 février.



De son côté, Djiby Dia a remercié Fallou Diouf et Cie d'avoir pris la décision de soutenir le président Macky Sall en se rangeant derrière Pape Demba Bitèye...