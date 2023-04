Kaolack : Le mouvement ANDONE FAL, ANDATE FOLI soutient la candidature de Idrissa Seck à la présidentielle de 2024.

Le Mouvement ANDONE FAL, ANDATE FOLI a décidé de soutenir la candidature de Idrissa Seck en 2024. La structure fonde son choix sur le profil de Monsieur Idrissa Seck, Président du Parti REWMI et candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. " Son expérience politique dans l’opposition avec Maître Abdoulaye Wade, son expérience gouvernementale avec le Président de la République Maître Abdoulaye Wade, son expérience dans l’opposition républicaine sous l’ère Macky Sall, son compagnonnage avec le Président Macky Sall, sa capacité de manager et de manœuvrer, son comportement républicain et son sens du devoir, font de lui le potentiel successeur du candidat sortant Monsieur Macky Sall", ont déclaré le Président du Mouvement Tamsir Sall et Cie.

Ledit mouvement d'ajouter : " tout Sénégalais, soucieux de l’image du pays, de paix, de stabilité et de progrès, doit porter son choix sur un candidat paisible, démocrate et républicain et dont l’éligibilité n’a jamais été mise en cause par la justice; un candidat rassembleur, courtois, mature, expérimenté, transversal, pourvu d’une forte personnalité et capable de relever les défis les plus complexes pour pouvoir succéder au candidat sortant Monsieur Macky Sall".

S'agissant de la candidature du président Macky Sall, ANDONE FAL, ANDATE FOLI se veut clair. "Le leader de la majorité présidentielle Monsieur Macky Sall s’est auto exclu publiquement de la présidentielle de février 2024 en exprimant clairement sa volonté manifeste de ne pas se représenter pour un troisième mandat d’où l’esprit qui a motivé la modification apportée à l’article 27 de la constitution lors du référendum de 2016 pour limiter les mandats à deux afin que nul ne puisse exercer plus de deux mandats constitutifs.



La déclaration de candidature de Monsieur Macky Sall, Président du parti APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, aura comme conséquence immédiate une plainte adressée à son encontre pour tromperie de masse, dol, abus de confiance et escroquerie politique.



Ainsi, vouloir s’incruster dans le pouvoir par n’importe quel subterfuge politique (immoral et/ou illégal) ou vouloir conquérir le pouvoir par l’argument de la force en passant sur des cadavres et sur des décombres, risquerait de faire basculer le Sénégal dans la violence pré électorale, électorale et post électorale".

Et pour les autres candidats non expérimentés ou déjà condamnés par la justice, le mouvement ANDONE FAL ANDATE FOLI est sans appel. " donner le pouvoir à un leader inexpérimenté ou à un leader condamné par la justice Sénégalaise soit pour escroquerie aux deniers publics, faux et usage de faux dans des documents administratifs et de complicité de faux en écriture de commerce, soit pour enrichissement illicite ou pour diffamation ou toute autre condamnation pénale, pourrait également conduire à légitimer, voire légaliser les dérives relatives aux deniers publics, aux forfaitures et par conséquent à la déstructuration de l’économie et à la dégradation de l’image du Sénégal et de ses dirigeants. Pour toutes ces raisons, le mouvement ANDONE FAL ANDATE FOLI soutient avec force, vigueur et abnégation, la candidature de Monsieur Idrissa Seck et invite tous les Sénégalais épris de paix et de justice, soucieux de la bonne marche des Institutions de la république, de la stabilité et du développement harmonieux du pays ainsi que du respect des convictions religieuses de tout un chacun, a porté son choix sur le Président Idrissa SeECK ; Gage de PAIX, de SECURITÉ, de STABILITÉ et de PROGRÈS".