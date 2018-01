Kaolack : La commune a fêté son premier bébé de l'année

La ville de Kaolack a vibré hier au rythme de la veille du nouvel an. Les kaolackois qui s'étaient mobilisés pour accompagner l'année 2017 qui a tiré sa révérence, ont attendu parallèlement la naissance du bébé de l'année 2018. Ainsi, c'est vers les coups de 00 heure qu'un bébé de sexe féminin est venu au monde au district sanitaire de Kasnack. Sa maman s'appelle Asmahou Kanté, elle est âgée de 19 ans.



Très satisfaite de cette nouvelle, une délégation de la mairie de Kaolack s'est rendue sur place. Après constat sous l'œil vigilant du médecin chef du district de Kasnack, Pape Abdoulaye Seck, d'importants cadeaux et des enveloppes financières ont été mis à la disposition de la maman.



La délégation était composée du premier adjoint au maire, du Docteur Dièye et de ses collègues, de la présidente de la commission sociale, Diégane Wane ly, entre autres. Elle a été finalement rejointe par celle de la mairesse de Ngathie Naoudé, Yaye Fatou Diagne Mboup.