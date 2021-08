Kaolack / Inscription sur les listes électorales : Le coordinateur de Bby, Mohamed Ndiaye Rahma, mobilise la jeunesse et met provisoirement sur la table 06 millions pour une campagne de sensibilisation.

La campagne de sensibilisation se fera sous peu dans tout le département de Kaolack.



L'annonce a été faite ce matin par le coordinateur de Bby à Kaolack, Mohamed Ndiaye Rahma, lors d'une réunion avec la jeunesse de la Cojer départementale et celle de l'ensemble des partis et mouvements de la grande majorité présidentielle.



Il s'agira de sillonner l'ensemble des communes du département pour sensibiliser leurs camarades sur l'importance de s'inscrire sur les listes électorales, notamment pour les primo-votants.



Pour aider à la mise en œuvre parfaite de ce projet, le coordinateur de Bby à Kaolack, Mohamed Ndiaye Rahma, a dégagé sur place une enveloppe de 06 millions de nos francs répartis comme suit : 04 millions dans la commune et 02 millions dans le département.



Les jeunes de l'Afp, de l'Apr, du Ps, Rewmi, Ldr, du Rp etc, et des différentes sensibilités se sont tous engagés à faire de telle sorte que cette campagne soit une réussite éclatante et qu'au soir des élections locales, la grande majorité présidentielle puisse gagner avec un score record...