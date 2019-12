Kaolack / Grand Sargal au président Macky Sall : Le Docteur Alioune Diouf réunit le gotha de l'Apr dans le Saloum.

Un hommage a été rendu ce week-end au président Macky Sall par le responsable politique de l'Apr à Kaolack, par ailleurs membre de la convergence des cadres dudit parti, le Docteur Alioune Diouf. Il s'agit d'un grand " Sargal" dédié au chef de l'État pour services rendus à la nation dans le cadre de ses projets et programmes pour faire du Sénégal un pays émergent.



Prenant la parole, Mr Diouf a mis en exergue les différentes réalisations du régime en place notamment celles de Kaolack en terme d'infrastructures routières (les routes Kaolack-Fatick, Dinguiraye-Nioro-Keur Ayip, la modernisation des foyers religieux tels Médina Baye, Léona Niassène, etc... )



Venu présider la cérémonie, le coordinateur national des cadres de l'Apr, Abdoulaye Diouf Sarr, a pour sa part indiqué que cette initiative va faire l'objet d'une mise à l'échelle dans les différentes régions du Sénégal. Il a par ailleurs apporté dans son discours une réplique aux détracteurs du régime actuel.



Le quartier Médina Mbaba, fief de l'initiateur de ce grand Sargal, qui a abrité la cérémonie, a enregistré la présence du ghota de l'arène politique Kaolackoise, notamment les membres de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar...