Kaolack / Crd préparatoire de la journée nationale de l'élevage : Toutes les dispositions prises pour un bon déroulement de l'événement

Kaolack va abriter le 22 février 2025, la Journée Nationale de l'élevage (JNE). En prélude de cet événement, une réunion du comité régional de développement (CRD) s'est tenue ce jeudi, à la gouvernance de Kaolack, sous la présidence du gouverneur de région, Mouhamadou Moctar Watt.

''Après cette rencontre, il a été trouvé un site qui est en face de la gouvernance pour abriter cet événement important. Pour ce qui est du déroulement de l'activité, en tant que tel, celle ci se déroulera suivant deux phases : il y aura une première qui sera marquée par l'organisation d'un salon de l'élevage et ensuite il y aura la manifestation proprement dite à la date du 22 (février). Pour cela, nous sommes en train de mettre en œuvre un ensemble de dispositions et de mesures à l'effet d'un bon déroulement de la manifestation. Voilà pourquoi nous avons déjà donné instructions à un certain nombre de services dans le sens d'engager dès demain les travaux de terrassement du site qui a été retenu parce qu'il y'a quelques travaux de nivellement à y mener. En plus de celà également, la Senelec est particulièrement sollicitée pour l'installation de nouvelles sources d'éclairage mais également pour assurer les descentes électriques au niveau du site parce que les travaux d'implantation des chapiteaux démarrent au plus tard le lundi prochain. En plus de cela la Sen'Eau est sollicitée de même que l'hydraulique. Au delà, nous sommes en train de mettre en œuvre les dispositions sécuritaires pour une bonne couverture de l'événement parce qu'il y avait la présence de la Police, de la gendarmerie et de l'armée. Au delà de ces aspects d'organisation, nous tenons également à mettre en œuvre un comité régional sous la houlette de la directrice régionale de l'élevage qui se chargera également de travailler dans le sens de l'identification des exposants qui devront participer au salon de l'élevage, mais surtout l'identification des sites d'hébergement de nos hôtes qui viendront des autres régions. Les membres du comité national d'organisation ont mis à notre disposition la liste de ces délégations qui sont attendues de même que leurs tailles et en fonction de celà et en fonction de nos capacités d'hébergement, nous allons voir comment assurer une bonne distribution, un bon dispatching afin que l'ensemble des délégations qui nous viendrons des autres régions soient mises à l'aise et qu'il n'y ait pas la plus petite difficulté par rapport à l'hébergement de ces délégations là'', a déclaré Mouhamadou Moctar Watt.

Le Dr Mamadou Diagne, directeur de l'élevage qui a pris part à ce Crd, soutient que "c'est un honneur pour la région de Kaolack d'accueillir ce grand rendez-vous de l'élevage Sénégalais".

''Le Président Bassirou Diomaye Faye a décidé que cette journée soit organisée à Kaolack. C'est un honneur pour Kaolack et c'est un grand événement qui sera organisé à Kaolack et nous venons de tenir une réunion concernant cet événement. C'est un moment de discussion, de partage pour réussir cet événement extrêmement important pour l'élevage (...)'', a t-il ajouté.

Le thème retenu pour cette année est : ''La valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire au Sénégal''.