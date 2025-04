Kaolack - Autonomisation des femmes : Mor Ndao de 'Yaatal Pastef' finance les femmes et promet...

Le leader du mouvement « Yaatal Pastef », Mor Ndao, a de nouveau mobilisé des fonds pour financer les femmes de Kaolack. Ce vendredi, il a déboursé une somme importante pour financer 6 groupements de femmes du quartier Médina Mbaba et des environs.



Cette rencontre a également permis au leader de « Yaatal Pastef » d'échanger avec les femmes sur les financements accordés par l'État aux différents groupements féminins et aux jeunes du pays. Il les a conseillées de se formaliser. « Il faut que vous ayez des Ninea et des registres de commerce [...]. Je pense qu'avec ça et avec l'appui de Serigne Khadim Mbacké Djiné et Docteur Ndéné Mbodji, nous allons faire le nécessaire pour que vous accédiez aux financements de la DER », a-t-il soutenu.



Monsieur Ndao a également promis l'organisation prochaine d'une journée de consultation médicale gratuite et de distribution de moustiquaires en faveur des populations. « Le mouvement And Yaatal Pastef de Serigne Khadim Mbacké Djiné m'a promis mille moustiquaires et une journée de consultation médicale gratuite sur la cataracte. Nous avons également demandé deux bornes fontaines à Docteur Ndéné Mbodji pour les populations de Mandinar (...) », a-t-il ajouté.



Pour terminer, Mor Ndao a annoncé le redémarrage de la « Calebasse » pour financer davantage les femmes de la commune de Kaolack. À ce jour, 87 groupements de 50 femmes ont reçu des financements de 100 000 francs CFA chacun sur fonds propres.



Fallou Gallass Sylla