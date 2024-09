Kaolack / 4ème édition Tournoi Sargal El Hadji Ngouille Faye : Fallou Kébé pris en exemple pour ses actions sociales et ses performances ...

Comme à l'accoutumée, les jeunes du quartier Ngane organisent un grand tournoi de football Sargal dédié au coordonnateur du mouvement "Kaolack d'abord", El Hadj Ngouille Faye.

La finale de cette présente édition 2024 a été remportée aux tirs buts par l'Asc Magou Tay qui faisait face à l'Asc Dialoré. Le président de l'Asc Saloum, Fallou Kébé, l'invité d'honneur de cette 4 ème édition s'est félicité du choix porté sur sa modeste personne.

Selon lui, "le quartier qui brille de par son riche potentiel culturel est souvent laissé en rade par les autorités". Il est revenu sur le match nul un but partout entre l'Asc Saloum et l'équipe nationale sénégalaise U17. "Nous allons tirer des leçons sur les enseignements des deux entraîneurs. J'en profite pour remercier l'entraîneur des U17, Pape Faye, un fils de Kaolack qui promeut les jeunes talents Kaolackois", a-t-il soutenu. Non sans rappeler toutes les dispositions prises par le staff de l'Asc Saloum à mettre tous les atouts de leur côté pour bien préparer la saison prochaine. Elhadji Ngouille Faye a magnifié cet acte de reconnaissance des populations de Ngane pour son engagement social. "Je réitère ma satisfaction aux habitants de Ngane qui organisent chaque année ce tournoi en mon honneur à cause de mes actions sociales dans le domaine du sport, de la culture pour l'intérêt exclusif de ma localité. D'ailleurs, la première finale était destinée aux équipes de foot féminines", a-t-il précisé. Ajoutant qu'à travers le mouvement "Kaolack d'abord", "nous avons pris l'option de nous investir corps et âme pour le développement de notre terroir". Il en a profité pour revenir sur l'invité d'honneur de cette édition, Fallou Kébé. "Beaucoup de gens étaient pressés de voir Fallou Kébé. C'est un acteur de développement et nous l'avons invité pour qu'il soit une référence pour les jeunes", a-t-il témoigné.

El Hadj Ngouille Faye a tenu, par ailleurs, à féliciter et à remercier tous les groupements de femmes de Ngane qui s'activent dans le développement et qui le soutiennent pour le développement de leur localité.

À rappeler que le leader de "Kaolack d'abord" a offert un ballon à toutes les équipes qui ont participé à ce grand tournoi. Une enveloppe financière a été offerte aux deux finalistes en plus d'un jeu de maillots pour l'équipe gagnante et un ballon de foot pour la perdante.