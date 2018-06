Kalidou Koulibaly : "Dommage qu’on ait pris un but sur balle arrêtée. On ne va pas dormir sur nos lauriers!"

"Nous savions que nous allons jouer un match très difficile. Le Pologne est une belle équipe. Nous avons tous bien défendu aujourd’hui. Nous avons aussi réussi à marquer dans des moments clé de la partie. Nous avons pu montrer que le Sénégal est un grand pays de football. Nous devons continuer dans cette lancée car nous avons encore une marge de progression. Je sais qu’on n’a pas beaucoup joué ensemble, Salif Sané et moi, mais nous avons montré de bonnes choses. Nous devons encore travailler et c’est très important de commencer par une victoire. Nous avons pris ce but que nous pouvions éviter.

Nous savons que la victoire était très importante pour bien commencer cette Coupe du monde. Nous avons regardé tous les matches et c’est une chance car nous avons pu voir comment ça s’est passé dans les autres groupes. Nous savions que les coups de pied arrêtés étaient très importants et c’est dommage qu’on ait pris un but sur balle arrêtée. Nous leur avons souvent laissé le ballon pour les attendre dans notre zone.

Cette victoire est aussi une victoire africaine. Je pense que tout le continent était derrière nous ce soir. Toute l’Afrique nous a encouragée et ça fait plaisir. Nous espérons pouvoir rehausser plus haut les couleurs de l’Afrique et du Sénégal plus haut. Maintenant, on doit se concentrer sur le prochain match qui sera difficile. On ne va pas dormir sur nos lauriers".