Kalidou Koulibaly : « On sera prêt. On a rêvé de ça depuis très longtemps... »

Les Lions sont à quelques pas de réaliser leur rêve de sacre contient qui leur échappe depuis plus de 50 ans. Justement avant d'aborder cette finale de coupe d'Afrique des nations (CAN) contre l’Egypte, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions a remobilisè ses troupes "On sera prêt. On a rêvé de ça depuis très longtemps..."