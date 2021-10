Kalidou Koulibaly : « Le Sénégal a fait un grand match... Le but encaissé était évitable »

Cela faisait très longtemps que le Sénégal n'avait plus marqué autant de buts dans un match a rappelé le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly ce samedi après le succès 4-1 sur la Namibie.



« Le Sénégal a fait un grand match » d'après le défenseur du Napoli qui estime que le score aurait pu beaucoup plus important avec un peu plus de lucidité devant le but. Il reconnaîtra que le but pris contre les Braves Warrios était évitable...