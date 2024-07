Kafountine: Le présumé meurtrier d’Awa Cissé, arrêté

L’information est devenue un ouf de soulagement pour les populations. En effet, le présumé meurtrier d’Awa Cissé énième victime d’agressions à Kafountine a été appréhendé par la gendarmerie. Selon nos sources, ce dernier a été entendu Ce Lundi vers les coups de 15 heures par des éléments de la section de recherches de Ziguinchor. Face aux enquêteurs le mis en cause a avoué ses actes . Pour rappel Awa Cissé, mère de trois enfants, a été tuée dans la nuit du 28 juin dernier en pleine nuit à Kafountine au quartier Nafacounda. Au total 11 plaintes ont été reçues par les hommes en bleus du détachement de la brigade de Diouloulou, des plaintes pour cas d’agressions perpétrées dans la nuit par un individu. la section de recherches de Ziguinchor s’est investie depuis lors et a fini par mettre la main sur le présumé coupable de ces agressions faites aux femmes. Ce dernier est actuellement placé en garde à vue à la section de recherche de Ziguinchor et sera incessamment déféré au parquet.